Schöne Bescherung: So sehen die Stars aus dem Chevy Chase Klassiker heute aus!

Als "Russell Griswold" war Johnny Galecki ziemlich genervt von den Ideen seines Vaters. Doch mittlerweile ist aus dem jungen Griswold ein richtig erfolgreicher Schauspieler geworden. Der heute 46-Jährige konnte den Ruhm von "Schöne Bescherung" fortsetzen und ihm gelangt, was nicht allen Kinderstars gelingt: Der internationale Durchbruch! So spielte Galecki von 2007 bis 2019 in der US-Sitcom "The Big Bang Theory" den Experimentalphysiker "Dr. Leonard Hofstadter". Eine Rolle, die ihm mächtig viel Ruhm verschaffte! Doch auch optisch hat sich bei dem lustigen Serien-Nerd einiges verändert. Johnny ist kaum noch wiederzuerkennen und man muss ganz genau hinsehen, um in ihm den jungen "Russell Griswold" zu erkennen.