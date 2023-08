"Schwiegertochter gesucht"-Ingo: Sorge um Annika! Erstes Update nach dem Klinik-Schock

Weiter wird sie noch genauer und lässt besorgniserregende Details durchsickern: "Was den Ärzten allerdings Sorge bereitet ist, dass ich so krasse Kopfschmerzen habe, dass ich kaum meine Augen aufhalten kann und sobald ich die aufhabe, wird mit schlecht und schwindelig. Hängt natürlich mit der Gehirnerschütterung zusammen, ja, aber dennoch machen die hier mit mir jetzt eine Schmerztherapie und sobald die gut anschlägt, wird das vom Tropf in Tabletten umgewandelt und dann geht's Samstag, Sonntag oder Montag dann nach Hause." Dort erwartet sie ihr sehnsüchtig wartender Ingo, der seine Annika natürlich sofort im Krankenhaus besucht hatte. Bleibt nur zu hoffen, dass Annika bald wieder fit ist.