Senay Gueler: So wurde aus dem Obdachlosen ein Szene-DJ

Mit dem Wahl-Berliner Senay Gueler zieht ein eher untypischer Kandidat 2020 in den Container ein. Statt Reality-TV-Formaten oder Ballermann-Karrieren schmücken internationale Szene-Clubs seine Wiki. Auch auf Skandale wird Senay Gueler bei „Promi Big Brother“ wohl verzichten, denn der 44-Jährige trägt hinter den Show-Kulissen viel Verantwortung. Immerhin warten zu Hause auf den Familienpapa drei Kinder. Gegenüber SAT.1 verriet er: "Ich komme aus einem türkischen Haushalt. Was Stolz und Ehre angeht, sind wir immer sehr ausgeprägt. Ich habe zudem auch drei Kinder und deren Freunde, die zugucken." Aufgewachsen ist der Sohn eines Gastarbeiters in einer türkischen Großfamilie im hessischen Michelstadt. Doch das Dorfleben war dem Paradiesvogel zu kleinkariert. Senay Gueler zog es raus in die große weite Welt - oder zumindest die Hauptstadt!