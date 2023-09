Serkan Yavuz & Samira Klampfl: "Mr. und Mrs. Yavuz" - Sie haben geheiratet!

Bei "Bachelor in Paradise" lernten sich Serkan Yavuz und Samira Klampfl kennen und lieben. Noch im großen Wiedersehen der Sendung verkündeten die beiden dann ganz überraschend, dass das erste "Bachelor in Paradise"-Baby unterwegs sei. Mittlerweile ist die kleine Nova Skye Sya schon über ein Jahr alt und ihre Eltern sind noch immer verliebt wie am ersten Tag. Grund genug für Serkan endlich Nägel mit Köpfen zu machen. Er machte seiner Samira im gemeinsamen Urlaub auf Mykonos einen romantischen Antrag. Lange warten konnten die beiden dann auch nicht mehr - jetzt verkündeten sie mit süßen Fotos, dass sie geheiratet haben.