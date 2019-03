Shakira & Gerard Piqué: Mit Sex-Tape erpresst

Reddit this

Wie der spanische Online-Dienst "Diario Vasco" berichtet, werden die Sängerin und der Fußballer von einem ehemaligen Angestellten mit einem Sex-Tape erpresst! Auf dem pikanten Video soll man die beiden in eindeutigen Situationen sehen können. Wie viel Geld der Erpresser von dem Promi-Paar verlangt, ist nicht bekannt.

Fest steht, dass sie nicht das erste Mal in so einem Schlamassel stecken. Bereits 2012 soll eine ehemalige Hausgestellte um etwa eine Viertel Million Euro erpresst haben, damit sie nicht mit intimen Fotos der Sängerin an die Öffentlichkeit geht.

Ob es den Eltern zweier kleiner Söhne auch diesmal gelingt, das Schlimmste abzuwenden? Wenn nicht, könnten sie sich wenigstens damit trösten, dass vor ihnen schon , & Co. das gleiche Schicksal widerfahren ist. Und deren Karrieren laufen ja immer noch gut...