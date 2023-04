Shania Geiss: Bitterböse Vorwürfe! Jetzt geht es ihr an den Kragen

Auf ihrem Instagram-Kanal teilt Shania Geiss immer wieder tolle Fotos und Videos aus ihrem Leben mit den Fans. Die 18-Jährige setzt sich immer wieder gekonnt in Szene - ob in Paris, Dubai oder Manaco! Doch leider kommen ihre Beiträge nicht bei allen Followern gut an. Die Tochter von Carmen und Robert Geiss muss sich immer wieder heftig anfeinden lassen...