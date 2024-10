Shania Geiss: Krasse Summe! So viel Geld kostet ein Kunstwerk von ihr

Shania Geiss ist eine echte Geschäftsfrau! Dank ihrer Präsenz im Fernsehen, insbesondere durch ihre RTLZWEI-Show "Davina & Shania – We Love Monaco", und ihren Kooperationen auf Instagram, ist die 20-Jährige nicht mehr auf das Geld ihrer Eltern angewiesen. Was kaum einer weiß: Shania hat auch eine künstlerische Ader. Mittlerweile hat sie sich laut „Mannheim24“ in der Welt der Pop-Art etabliert. Demnach versteigerte Shania im vergangenen Jahr ein eigenes Gemälde mit einem Teddybär-Motiv auf eBay. Obwohl sie in der Kunstszene noch wenig bekannt war, zog das Kunstwerk große Aufmerksamkeit auf sich. Die Versteigerung endete mit einem beeindruckenden Gebot von 25.790 Euro. Den Erlös behielt Shania aber nicht für sich, sondern spendete ihn für wohltätige Zwecke.