Silvia Wollny: Großer Wirbel um Enkeltochter Cataleya "Püppi"!

Doch obwohl es sich nur um einen harmlosen Schnappschuss von Oma und Enkeltochter handelt, sind einige Follower von Silvia Wollny alles andere als begeistert. In der Kommentarspalte des Posts fallen Aussagen wie "So ein großes Kind noch in Buggy fahren, finde ich übertrieben. Die kann doch gut laufen!" und "In dem Alter noch im Baggy?!"

Immerhin stehen dem Reality-TV-Star ihre Fans zur Seite. "Es wird schon seine Gründe haben. Wieso immer hetzen? Ich finde es einfach toll, dass Silvia mit Püppi eine Tour macht. Scheint ja beiden zu gefallen, so wie sie strahlen", schreibt eine Userin. Eine andere kommentiert: "Diese Frau hat so viele Kinder groß gezogen. Sie wird schon wissen, was sie tut. Manche Menschen sind einfach nur frech."