Silvia Wollny: Jetzt spricht sie über die Trennung von Harald - "War schon irgendwie seltsam."

Die Wollnys haben große Pläne! In wenigen Wochen wollen sie ihre eigene Boutique in ihrer neuen Heimat eröffnen. Doch dafür müssen noch einige Sachen von Deutschland in die Türkei gebracht werden. "Heute machen sich Peter, Flo und Harald mit einem Bekannten mit dem Auto auf den Weg nach Italien. In Italien geht's dann auf die Fähre bis nach Griechenland. Und dann von Griechenland ab in die Türkei", erzählt Sarafina. "Die Jungs haben einige zerbrechliche Sachen im Auto für die Boutique und das Tattoostudio. Mama möchte im Laden eine Prinzessin Diana-Ecke machen. Da sind die Prinzessin-Diana-Sachen im Auto plus ihre heilige Vitrine und ein paar Lampen."