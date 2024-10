"Sommerhaus": Todesdrohung gegen Kandidatin – Fans rechnen mit Alessia Herren ab

Die Zuschauer sind nach diesem extremen Zwischenfall absolut entsetzt. Auf Alessias Instagram-Profil häufen sich fassungslose Kommentare. "Absolut unterste Schublade, grade als Mutter solltest du an dir arbeiten, um in Zukunft deine Gefühle besser kontrollieren zu können", befindet eine Followerin. Eine andere urteilt: "Peinliches Verhalten von dir im 'Sommerhaus'. Gänsehaut. Ich hoffe, du arbeitest irgendwann an deiner Kommunikation, weil das ging gar nicht." Eine andere Zuschauerin zeigte sich "schockiert" darüber, "wie viel Hass man in sich tragen kann und wie sehr man andere Menschen beleidigen kann". Sie sei ein schlechtes Vorbild für ihr Kind, sind sich einige Follower einig.