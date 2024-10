Tessa Bergmeier: Plan von "Sommerhaus"-Paaren geht schief – jetzt profitiert SIE

Im "Sommerhaus der Stars" bahnt sich das nächste Drama an! In Folge 4, die bereits jetzt bei RTL+ verfügbar ist und am 8. Oktober bei RTL ausgestrahlt wird, droht die Situation zu eskalieren. Im Mittelpunkt erneut: Tessa Bergmeier (35).

Achtung, Spoiler! In der vierten Episode sorgt mal wieder das Thema vegane Ernährung für Eskalationspotenzial. Aufgrund des von RTL verordneten Fleischverzichts greifen die Kandidaten gezwungenermaßen zu vegetarischen und veganen Alternativen. Dass aber plötzlich der vegane Käse beliebter ist als der "normale" stößt vor allem Veganerin Tessa böse auf. Denn eines Morgens war der Vorrat leer. "Da muss man doch ein bisschen mitdenken", empört sie sich bei Jakob (39).