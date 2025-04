"Sommerhaus der Normalos": Wer ist raus nach Folge 6?

In Folge 4 hatten die Normalo-Paare wieder die Möglichkeit, sich vor einer Nominierung zu schützen. Im Spiel "Einparken" schaffte es dann ausgerechnet das Krawall-Pärchen Vanessa und Richard sich den Sieg zu holen und damit auch den Nominierungsschutz. Doch ihnen wurde noch eine andere Ehre zuteil: Als Gewinner des Spiels durften die beiden einem anderen Paar den Schutz entziehen. Die Entscheidung fiel auf Lisa und Marcel, die ihr Verhalten "link und richtig hinterhältig" finden. Am Ende trifft es bei der Nominierung jedoch ein anderes Paar: Michelle und Maki bekamen am meisten Stimmen, sind jedoch wider Erwarten nicht direkt raus. Sie müssen in der nächsten Folge in einer Exit-Challenge gegen Lucia und Marc antreten.