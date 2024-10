Sommerhaus der Stars: Eklat! Dieser Ausraster sorgt für Entsetzen

Schon in der Vergangenheit gab es Konflikte zwischen den beiden Paaren, doch in Folge 7 spitzt sich die Situation dramatisch zu. Grund dafür ist die Nominierungszeremonie aus der vorherigen Episode, die Rafi immer noch beschäftigt. Umut hatte seine Rivalen damals als "Chihuahuas" bezeichnet und ihnen demonstrativ eine Tüte Hundeleckerlis hingeworfen. Für Rafi ein Affront, den er in der nächsten Folge nicht auf sich sitzen lässt.

Achtung, Spoiler! Der Text enthält Infos zu Folge 7, die RTL am kommenden Dienstag (29. Oktober) zeigt.

Rafi stellt Umut zur Rede, und die Diskussion eskaliert schnell: Rafi schüttet Umut ein Glas Wasser ins Gesicht! Es entbrennt ein heftiger Streit, bei dem die übrigen Kandidaten nur geschockt zusehen können.

Für Ex-Bachelor Oliver Sanne ist die Auseinandersetzung beschämend. Im Interview sagt er: "Ich schäme mich für meine Mitbewohner, dass man auf so ein Level herabsinken muss. Es war einfach völlig übertrieben von Rafi." Zwar kann er verstehen, dass Rafi wegen der Nominierungssituation Redebedarf hat, aber ihm dafür ein halbes Glas Wasser ins Gesicht zu schütten, sei eindeutig zu viel gewesen.