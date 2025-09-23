„Sommerhaus der Stars“: Playboy-Angebot für Paulina Ljubas – Tommy reagiert eindeutig

Neben Paulina und Tommy meldet sich auch Ryan zu Wort – und sorgt mit widersprüchlichen Aussagen für Kopfschütteln. Erst betont er, dass ein Nacktauftritt seiner Lina für ihn ein absolutes No-Go sei, da er die Vorstellung nicht ertragen könne, wie fremde Männer auf ihre Bilder reagieren. Kurz darauf rudert er zurück und meint: Für den richtigen Preis wäre es dann doch denkbar. Lina beendet die Diskussion mit einer klaren Botschaft: Am Ende entscheide allein sie, ob sie sich für den Playboy auszieht – oder eben nicht.