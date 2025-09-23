„Sommerhaus der Stars“: Playboy-Angebot für Paulina Ljubas – Tommy reagiert eindeutig
Im „Sommerhaus der Stars“ sorgt ein Gespräch über Nacktfotos für hitzige Diskussionen. Besonders spannend: Paulina Ljubas erhielt bereits eine Playboy-Anfrage – und ihr Freund Tommy Pedroni hat dazu eine klare Meinung.
Wie stehen Paulina und Tommy zu einem Playboy-Shooting?
Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ sprechen offen darüber, ob sie sich ein Shooting für das Erotikmagazin Playboy vorstellen könnten. Für einige Kandidaten wäre es ein Traum, andere lehnen es strikt ab – und genau das sorgt für Zoff und Lacher gleichermaßen. Silva Gonzalez schwärmt, wie sehr er es feiern würde, seine Stefanie auf einem Cover zu sehen. Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart dagegen liefern sich einen heftigen Streit, der sogar Tränen nach sich zieht. Und auch Paulina Ljubas wird Teil der Runde – allerdings mit einer ganz besonderen Enthüllung.
Paulina Ljubas: Anfrage vom Playboy
Ihr Freund Tommy Pedroni erzählt offen, dass Paulina tatsächlich schon ein Angebot vom Playboy bekommen hat. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin habe jedoch abgelehnt. Auch er selbst könne sich nicht vorstellen, dass seine Partnerin öffentlich für das Magazin posiert. Der Kontrast überrascht: Zwar haben die beiden in der Vergangenheit mit intimen Szenen in Reality-Formaten für Schlagzeilen gesorgt, doch für Tommy ist ein professionelles Nacktshooting eine völlig andere Kategorie.
Neben Paulina und Tommy meldet sich auch Ryan zu Wort – und sorgt mit widersprüchlichen Aussagen für Kopfschütteln. Erst betont er, dass ein Nacktauftritt seiner Lina für ihn ein absolutes No-Go sei, da er die Vorstellung nicht ertragen könne, wie fremde Männer auf ihre Bilder reagieren. Kurz darauf rudert er zurück und meint: Für den richtigen Preis wäre es dann doch denkbar. Lina beendet die Diskussion mit einer klaren Botschaft: Am Ende entscheide allein sie, ob sie sich für den Playboy auszieht – oder eben nicht.
Playboy-Diskussion im Sommerhaus
Für Paulina ist die Sache jedoch erledigt: Das Angebot wurde abgelehnt, und auch Tommy macht unmissverständlich deutlich, dass für ihn ein Playboy-Shooting nicht infrage kommt. Damit zeigt das Paar eine Seite, die viele Zuschauer vielleicht nicht erwartet hätten – überraschend eindeutig in der Haltung. Während andere Paare im Sommerhaus noch heftig diskutieren, ziehen Paulina und Tommy also bereits einen endgültigen Schlussstrich unter das Thema.