Für Tommy ein No-Go?

„Sommerhaus der Stars“: Playboy-Angebot für Paulina Ljubas – Tommy reagiert eindeutig

Im „Sommerhaus der Stars“ sorgt ein Gespräch über Nacktfotos für hitzige Diskussionen. Besonders spannend: Paulina Ljubas erhielt bereits eine Playboy-Anfrage – und ihr Freund Tommy Pedroni hat dazu eine klare Meinung.

Paulina Ljubas und Tommy Pedroni sitzen auf einer Bank, Paulina verdreht die Augen, Tommy hat einen Arm um sie gelegt.

Wie stehen Paulina und Tommy zu einem Playboy-Shooting?

© RTL

VonInTouch Redaktion

Die Paare im „Sommerhaus der Stars“ sprechen offen darüber, ob sie sich ein Shooting für das Erotikmagazin Playboy vorstellen könnten. Für einige Kandidaten wäre es ein Traum, andere lehnen es strikt ab – und genau das sorgt für Zoff und Lacher gleichermaßen. Silva Gonzalez schwärmt, wie sehr er es feiern würde, seine Stefanie auf einem Cover zu sehen. Marvin Kleinen und Jennifer Degenhart dagegen liefern sich einen heftigen Streit, der sogar Tränen nach sich zieht. Und auch Paulina Ljubas wird Teil der Runde – allerdings mit einer ganz besonderen Enthüllung.

Paulina Ljubas: Anfrage vom Playboy

Ihr Freund Tommy Pedroni erzählt offen, dass Paulina tatsächlich schon ein Angebot vom Playboy bekommen hat. Die ehemalige „Köln 50667“-Darstellerin habe jedoch abgelehnt. Auch er selbst könne sich nicht vorstellen, dass seine Partnerin öffentlich für das Magazin posiert. Der Kontrast überrascht: Zwar haben die beiden in der Vergangenheit mit intimen Szenen in Reality-Formaten für Schlagzeilen gesorgt, doch für Tommy ist ein professionelles Nacktshooting eine völlig andere Kategorie.

Neben Paulina und Tommy meldet sich auch Ryan zu Wort – und sorgt mit widersprüchlichen Aussagen für Kopfschütteln. Erst betont er, dass ein Nacktauftritt seiner Lina für ihn ein absolutes No-Go sei, da er die Vorstellung nicht ertragen könne, wie fremde Männer auf ihre Bilder reagieren. Kurz darauf rudert er zurück und meint: Für den richtigen Preis wäre es dann doch denkbar. Lina beendet die Diskussion mit einer klaren Botschaft: Am Ende entscheide allein sie, ob sie sich für den Playboy auszieht – oder eben nicht.

Playboy-Diskussion im Sommerhaus

Für Paulina ist die Sache jedoch erledigt: Das Angebot wurde abgelehnt, und auch Tommy macht unmissverständlich deutlich, dass für ihn ein Playboy-Shooting nicht infrage kommt. Damit zeigt das Paar eine Seite, die viele Zuschauer vielleicht nicht erwartet hätten – überraschend eindeutig in der Haltung. Während andere Paare im Sommerhaus noch heftig diskutieren, ziehen Paulina und Tommy also bereits einen endgültigen Schlussstrich unter das Thema.

TVDas Sommerhaus der StarsDeutsche Stars
inTouch Newsletter

Noch mehr Star-News

Abonniere unseren Newsletter und wir versorgen dich täglich mit den wichtigsten Promi-News zu deinen Lieblingsstars

inTouch - Dein Promi-Magazin mit den heißesten News zu deutschen Promis und internationalen Stars.
inTouch Magazin

inTouch ist das wöchentliche People-Magazin, das ganz dicht an den Stars dran ist.

Abo abschließen

Unter dem Dach der Bauer Media Group entstehen Tag für Tag Produkte, die Millionen von Menschen quer durch Europa begeistern. Unser Portfolio reicht dabei von Print- und Online-Publikationen über Audio-Entertainment bis hin zu Online-Vergleichsportale.

© 2025 Bauer Media Group