Ryan wiederum will sich nicht in die Ecke drängen lassen. Seiner Erinnerung nach sei alles ganz anders gewesen. Er habe zwar gesagt, dass Edda nicht sein Typ sei, gleichzeitig aber ihren Körper als „zehn von zehn“ bewertet. Für ihn handelte es sich um eine harmlose Bemerkung – für Edda um eine öffentliche Bloßstellung, die ihr bis heute nachhängt.