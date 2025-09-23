„Sommerhaus“-Zoff um „Are You the One“-Vergangenheit: Edda und Ryan im offenen Schlagabtausch
Im „Sommerhaus der Stars“ eskaliert eine alte Reality-Wunde: Edda und Ryan tragen ihren Streit aus „Are You The One?“ nun vor laufender Kamera aus – und die Stimmung kippt komplett.
Im Sommerhaus eskaliert der Zoff zwischen Ryan und Edda.
© Collage: RTL
Eigentlich sollte Eddas Sieg mit Partner Micha beim Spiel „Du blöder Mixer“ für Jubel sorgen. Stattdessen liefert sie den Aufreger des Abends: Mit gleich zwei Mittelfingern in Richtung Ryan und Lina macht sie klar, wie wenig sie von den beiden hält.
Was als Triumph begann, endet im handfesten Krach – und das Sommerhaus hat seinen nächsten Eklat.
Ryan und Edda: Wenn die TV-Vergangenheit einen plötzlich einholt
Der Auslöser für den Streit reicht Jahre zurück. Edda erinnert Ryan in aller Öffentlichkeit an eine Aussage aus „Are You The One?“, die sie bis heute verletzt: Er habe ihren Körper gelobt, ihr Gesicht aber als „hässlich“ bezeichnet. Für die 27-Jährige eine Demütigung, die sie nie vergessen konnte. „Ganz Deutschland hat das gesehen“, wirft sie ihm unter Tränen vor.
Ryan wiederum will sich nicht in die Ecke drängen lassen. Seiner Erinnerung nach sei alles ganz anders gewesen. Er habe zwar gesagt, dass Edda nicht sein Typ sei, gleichzeitig aber ihren Körper als „zehn von zehn“ bewertet. Für ihn handelte es sich um eine harmlose Bemerkung – für Edda um eine öffentliche Bloßstellung, die ihr bis heute nachhängt.
Dauer-Zoff im Sommerhaus: Kein Schlussstrich in Sicht
Der Schlagabtausch bleibt nicht unbemerkt. Die anderen Paare verfolgen die Auseinandersetzung fassungslos. Manche zeigen Verständnis für Eddas Wut, andere sind genervt vom Dauerstreit, der immer wieder die Stimmung im Haus belastet.
Der Konflikt wird so zum Gesprächsthema Nummer eins – und könnte sich sogar auf kommende Nominierungen auswirken.
Eddas Vorwürfe und Ryans Gegenwehr machen klar: Ihre gemeinsame Vergangenheit bleibt ein wunder Punkt, den keine Show einfach wegmachen kann.
Ob die beiden irgendwann zu einer Aussprache finden – oder ob der Streit weiter eskaliert – dürfte nicht nur die Bewohner, sondern auch die Zuschauer brennend interessieren. Denn eins ist sicher: Der Sommerhaus-Konflikt zwischen Edda und Ryan ist längst noch nicht beendet.