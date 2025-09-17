„Sommerhaus”-Skandal: Hatten sie wirklich heimlich Sex?

Dass intime Szenen so groß in Szene gesetzt werden, hat Tradition. Schon in früheren Staffeln waren es gerade die Schlafzimmer-Momente, die für die meisten Schlagzeilen sorgten. Offensichtliche Beweise gibt es selten, doch gerade die Unklarheit macht den Reiz aus. Die Jubiläumsstaffel 2025 zeigt eindrucksvoll, dass sich daran nichts geändert hat. Für Marvin und Jennifer könnte die vermeintlich heiße Nacht zum zweischneidigen Schwert werden. Einerseits bringt sie die beiden mitten in den Fokus der Staffel, andererseits ist klar: Im „Sommerhaus” wird Privates schnell zum öffentlichen Thema. Neid und Eifersucht anderer Paare sind damit vorprogrammiert – und der nächste Streit wahrscheinlich nicht weit entfernt.