"Sommerhaus"-Star meldet sich nach Eingriff zurück!

Natürlich wollte seine Community sofort wissen, warum die OP notwendig war. Doch Rafi stellte klar: Noch sei nicht der richtige Zeitpunkt, um über Details zu sprechen. Er bat seine Fans um Geduld und Verständnis. Zugleich kündigte er an, zu einem späteren Zeitpunkt offen über die Gründe zu berichten – wenn er selbst bereit dazu sei. Damit hält er die Spannung hoch und signalisiert zugleich, dass er sich die Zeit nimmt, um die Situation für sich zu ordnen.