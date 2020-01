Samantha Fox: Was macht die blonde Erotik-Ikone heute?

Ein erotisches Oben-Ohne-Shooting brachte Samantha Fox 1980 auf die legendäre Seite drei der britischen Zeitung „The Sun“. Von heut auf morgen avancierte die damals 16-Jährige zu einem Sex-Symbol der britischen Nation. Doch mit ihrer Debütsingle „Touch Me“ bewies Samantha Fox schnell, dass weitaus mehr in ihr steckte. Seither sind 30 Jahre vergangen. Und Samantha? Die beweist auch heute noch, was eine Erotik-Ikone alles bewegen kann.

Heute ist Samantha Fox glücklich mit ihrer Freundin

Mit ihrer musikalischen Karriere hat Samantha Fox unlängst bewiesen, dass sie weit mehr als ein Sex-Symbol ist. So begeisterte die Blondine in den 80er Jahren nicht nur mit ihrer großen natürlichen Oberweite, sondern auch mit ihrer starken Stimme. Doch nachdem 2005 ein letztes Album erschien, ist es still geworden um die Sängerin. Einige Jahre tingelte Samantha Fox auf der Suche nach neuen Projekten durch die britische -Landschaft. Neben dem Einzug in das britische „ “ 2009 wagte die Blondine 2016 auch das Sozial-Experiment „Promi “. Nach einem kurzen Film-Intermezzo in „Sharknado 5: Global Swarming“, verfolgt Samantha Fox mittlerweile wieder ihre musikalische Karriere. Doch nicht nur beruflich, sondern auch privat musste sich die Engländerin in den vergangenen Jahren einigen Herausforderungen stellen. 2015 verstarb ihre Managerin und langjährige Lebensgefährtin Myra Stratton. An der Seite ihrer neuen Freundin Linda Olsen hat Samantha Fox heute ihr bezauberndes Lächeln zurückgewonnen.

Samantha Fox: Sexy wie in den 80ern

Während sich Samantha Fox heute von den freizügigen Looks verabschiedet hat, bleibt sie ihrer blonden Wallemähne treu. Doch nicht nur äußerlich, sondern auch musikalisch lässt die 53-Jährige die 80er Jahre noch einmal aufleben. 2018 veröffentlichte Samantha Fox ihre Single „Hot Boy“ und tourte anschließend durch Europa und Kanada. Ihre Leidenschaft für Musik verbindet Samantha Fox heute mit ihrem sozialen Engagement. Vor über 26.000 Besuchern begeisterte die Sängerin zuletzt in knapper Glitzershorts auf der „Montreal Pride“ das überwiegend homosexuelle Publikum. Von ihrem Sex-Appeal hat Samantha Fox auch mit über 50 Jahren wenig eingebüßt.

Bei den "Rainbow Honours 2019" setzt Samantha Fox ihren Promi-Status heute geschickt für die LGBT-Bewegung ein Foto: Getty Images

Samantha Fox unterstützt heute die LGBT-Bewegung

Doch das ist noch längst nicht alles, denn die Sex-Ikone setzt sich heute nicht nur für die LGTB-Bewegung, sondern auch für zahlreiche andere Herzangelegenheiten ein. Mit ihrem Promi-Status möchte Samantha Fox etwas Gutes bewirken: „Ich bin in so viele Projekte involviert, die mich wirklich beschäftigen. Seien es Projekte in Afrika zum Schutz von Löwen. Ich setze mich für alte Leute ein, Frauenrechte, für Obdachlose, für Kinder, für die LGBT-Bewegung, für die Umwelt“. Mit ihrem politischen und sozialen Einsatz beweist Samantha Fox wieder einmal glorreich, dass weit mehr als eine Sex-Ikone in ihr steckt.

