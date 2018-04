Sophia Thiel: Die besten Übungen aus ihrem Fitness-Programm

Pfunde verlieren ganz ohne Jo-Jo-Effekt – kein Problem, sagt Sophia Thiel und hat tolle Fit-Tipps für uns

Vom pummeligen Teenager zur Fitness-Ikone – Sophia Thiel hat genau das geschafft. Schritt für Schritt nahm die Rosenheimerin 30 Kilo ab und trainierte sich eine Traumfigur an. Ihre Erfahrungen und ihr Wissen gibt sie heute mit Freude weiter (www.sophia-thiel.com). Bereits Zehntausende Frauen haben mit ihrer Hilfe ihr Wunschgewicht erreicht. In der beliebten TV-Show „The Biggest Loser“ (Sat.1) ist sie beliebter Online-Coach. Sophias Credo: Abnehmen mit Genuss und Spaß! Das gelingt mit einer Kombination aus effektiven Übungen und leckeren Rezepten, die perfekt auf die Bedürfnisse des Körpers abgestimmt sind. Für Laura hat sie eine Power-Fit-Woche zusammengestellt, mit der wir ganz schnell eine Grundfitness aufbauen und bis zu sechs Pfund verlieren!

So funktioniert Sophia Thiels Programm

Damit es direkt losgehen kann, haben wir drei von Sophias Rezepten und sechs tolle Übungen für Beine, Po und Bauch. Generell gilt: Essen Sie ausgewogen. Zum Frühstück und Mittag stehen dabei Kohlenhydrate auf dem Speiseplan, um die über Nacht geleerten Energiespeicher aufzufüllen und genügend Power für den Tag zu haben. Das Abendessen ist dagegen eiweißreich, damit der Blutzuckerspiegel stabil bleibt und nicht zu viel Insulin ausgeschüttet wird, was den Fettabbau hemmt. Dazu einmal am Tag die sechs Übungen auf der nächsten Seite einbauen und nach einer Woche merkt man schon, wie der Körper schmaler und straffer wird.

Original-Übungen aus Sophia Thiels Buch

Sophias Buch „Einfach schlank und fit“ (19,99 €, riva Verlag) enthält 120 leckere und leicht zuzubereitende Rezepte für die Traumfigur. Zusammen mit diesen Übungen steht der Bikinifigur nichts meht im Weg.

Top-Übungen für zu Hause