Sophia Thomalla & Alexander Zverev: Bittere Trennung! Sie wurde eiskalt sitzen gelassen

Wie Sophia selbst via Instagram ihren Followern verriet, gehen die beiden bereits getrennte Wege. Zumindest, was den geplanten Pärchen-Urlaub angeht: Statt wie eigentlich angedacht mit Sophia nach Monaco zu jetten, zog es Alex nun doch vor, sich frühzeitig nach Australien aufzumachen! Sicher, keine reine Vergnügungsreise, denn Alex wird dort bei den Australian Open antreten. Allerdings erst am 17. Januar! Da wäre wohl noch genug Zeit für einen Zwischenstopp in Monaco gewesen...

Doch nun muss Sophia mit einem Kumpel vorliebnehmen, wie sie genervt auf Instagram unter ein Foto ihres Buddys Boris schrieb: "Da ahnst du nix Schlimmes und willst paar schöne Tage mit deinem Freund in Monaco verbringen und dann endest du in Nizza mit dem hier. Na gute Nacht!" So klingt Enttäuschung...