Steff Jerkel: Traurige Kindheits-Erinnerungen! "Kein Kind versteht, warum der eigene Vater dir so etwas antut."

Als Steff selbst Vater wurde, stand für ihn fest, dass er es besser machen will. Weiter verriet er uns, wie sein schwieriges Verhältnis zu seinem Vater, seine heutige, enge Beziehung zu seiner Tochter Josephine geprägt hat: "Ich habe mir geschworen, dass meine Tochter das niemals erleben soll. Sie soll niemals Angst vor mir haben. Oder vor irgendjemandem."

In seiner Vaterrolle geht der "Goodbye Deutschland"-Star heute komplett auf und schwärmt: "Ich bin so glücklich, dass es sich so entwickelt hat. Ich hatte irgendwie Angst davor, Vater zu werden. Ich wusste nicht, was für ein unbeschreiblich tolles stolzes Gefühl es ist. Man kann diese Bindung nicht in Worte fassen. Wenn ich an sie denke, bekomme ich leuchtend Augen und ein Grinsen im Gesicht. Es ist nicht immer leicht, aber sie bringt mich so oft zum Lachen und jetzt gerade haben wir eine unglaubliche Zeit. Für mich könnte sie für immer 5 bleiben. Ich würde am liebsten die Zeit anhalten." Der Wahl-Mallorquiner tut alles dafür, dass seine Tochter nicht das Gleiche durchlebt, wie er - ganz offensichtlich mit Erfolg! Wie schön.