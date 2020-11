Sven Deutschmanek: So krank war der "Bares für Rares"-Star wirklich

Sven Deutschmanek ist nicht nur ein erfahrener Trödelexperte, sondern auch Familienvater mit Leib und Seele. Seine Frau Simone und die zwei gemeinsamen Kinder sind sein ganzer Stolz. Auf sie kann er in guten wie in schlechten Zeiten zählen! Umso glücklicher konnte er sich im letzten Jahr schätzen, denn der Ostwestfale hatte mit schwerwiegenden gesundheitlichen Sorgen zu kämpfen. Lange litt Sven unter Schmerzen, die Diagnose stellte sein Leben auf den Kopf: "Ich hatte eine sogenannte Neuroforamenstenose, eine Verengung oben an der Halswirbelsäule", verriet er "teleschau". Im Kampf gegen die Krankheit griff Sven Deutschmanek zu allen Mitteln. Doch auch Krankengymnastik und die Abgewöhnung vom Rauchen brachten keine Besserung mit sich, schließlich legte er sich unters Messer.