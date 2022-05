Sylvana Wollny: Süße Baby-Verkündung!

Pünktlich zum Jahrestag ließ es sich Tante Sylvana nicht nehmen, Casey und Emory via Instagram zu gratulieren. "Meine kleinen, wunderschönen Prinzen. Heute ist es einfach schon ein Jahr her, dass ihr beide das Licht der Welt erblickt habt", schreibt sie zu gemeinsamen Bildern. Doch damals lief nicht alles nach Plan. Wegen Komplikationen mussten die beiden viel zu früh per Not-Kaiserschnitt geholt werden. "Dieser Tag war sooo emotional voller Freude und Angst. Wir haben gezittert und gebetet. Ihr habt gekämpft und gekämpft", erinnert sich Sylvana.