Sylvana Wollny: "Unerträglich!" Drama in der Türkei

Gerade erst hat Sylvana eine fiese Erkältung überstanden. "Bis gestern ging wirklich gar nichts. Überhaupt nichts. Ich habe so dollen Husten gehabt und auch schwer Luft bekommen", klagte sie noch vor wenigen Tagen. Jetzt gibt es das nächste Drama. "Wir sind Game Over. Es ist so unglaublich heiß", stöhnt Sylvana jetzt in ihrer Instagram-Story. Zu allem Überfluss fällt in der Wohnung ständig der Strom aus. "Dadurch haben wir auch keine Klimaanlage. Ich möchte mich nicht beschweren, aber es ist teilweise unerträglich. Wir sitzen unten am Pool und es ist so heiß, dass einem die Augen richtig brennen. Und dann geht man hoch und der Strom geht nicht mehr." Auch ihre Geschwister beschweren sich in den sozialen Netzwerken über die unglaubliche Hitze. Lässt sich nur hoffen, dass der Stromausfall bald ein Ende hat...