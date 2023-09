Sylvie Meis: Bittere Demütigung! Ihre Traumwelt droht zu zerbrechen

"Langweilig. Immer ein 08/15 Kalenderspruch und ein Bild dazu", meinen genervte Fans. Böse wird gelästert, dass Sylvie viel zu oberflächlich wäre! Man merke, "dass sich niemand für den Menschen Sylvie Meis interessiert". Und der Shitstorm wird immer gemeiner: "Ich verstehe nicht, was du selbständig geschafft hast. Ohne Rafael würdest du in Amsterdam irgendwo bei Aldi an der Kasse sitzen", ätzt jemand. Sylvie sei nur dank des Ex-Ehemannes und Ex-Fußballprofis Rafael van der Vaart erfolgreich? So fies!

Doch die schöne Sylvie schweigt dazu. Aber tief im Herzen ist sie sicher getroffen ...