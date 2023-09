Sylvie Meis: Moderations-Eklat - jetzt meldet sich RTL zu Wort

Gegenüber "Bild" ging der Sender jetzt auf die Situation in der Liveshow ein. Wird Sylvie Meis wirklich alles nur vorgesagt? Fans wetterten böse gegen die Moderatorin, weswegen sich RTLZWEI nun gezwungen sah einzuschreiten und aufzuklären: "Bei einer Liveshow kann alles passieren – auch technische Fehler" betonte ein Sprecher des Senders. Das Zuschauervoting sei Grund für das Malheur gewesen: "Voting-Ergebnisse können Moderatoren in so einer Situation nur live aus der Regie direkt 'aufs Ohr' bekommen. Trotz dieser technischen Panne hat Sylvie Meis diese Situation professionell gemeistert".

Auch Sylvie äußerte sich zu ihrer TV-Panne und nahm es mit Gelassenheit: "Beim Rest der Liveshow ist es natürlich nicht so. Wenn wir hier auf der Bühne stehen, dann ist das einfach die Moderation, die wir vorbereitet haben". Bleibt also abzuwarten, ob es noch einmal zu einem solchen "technischen Fehler" kommen wird.