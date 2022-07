Tara Tabitha: Eifersuchts-Drama wegen Filip Pavlovićs neuer Flamme!

Nachdem der amtierende Dschungelkönig nun mit Reality-TV-Bekanntheit Vanessa Mariposa in trauter Zweisamkeit erwischt wurde, sind sich Fans sicher - da geht mehr mit der "Ex on the Beach"-Kandidatin. Pikant ist jedoch, genau in diesem Format betraten Tara Tabitha und die Blondine gemeinsam als Freundinnen die Villa. Dass ihre eigentliche Freundin nun jedoch mit ihrem Ex-Dschungel-Flirt anbandeln soll, scheint Tara so gar nicht zu passen. Auf Instagram äußert sie sich jetzt wie folgt zu den Spekulationen um die neue Liebe von Filip Pavlović: