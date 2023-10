"Tatort"-Star Heike Makatsch: Trauriger Abschied! Nun wird es ernst

Doch lohnt sich das Einschalten? Ja, allein schon wegen der Tatsache, dass es der letzte "Tatort" mit Heike Makatsch als Ellen Berlinger sein wird. Irgendwie war das Verhältnis Makatsch und "Tatort" von Anfang an ein Missverständnis. Das größte Problem: Keine Beständigkeit in der Rolle. In rund sieben Jahren wurden nur fünf Filme gedreht, mit wechselnden Kollegen und Teams an unterschiedlichen Orten. So kann sich keine Rolle entwickeln, wofür Makatsch als immer noch überzeugende Ellen Berlinger überhaupt nichts kann.

Man hätte mehr auf die Marke Makatsch als Zugpferd beim SWR setzen müssen. Warum dies nicht geschah? Niemand weiß das so genau. So bleibt nach nur einer Handvoll Filmen zu sagen: Chance verpasst. Sowohl die Rolle der taffen Berlinger als auch die Schauspielerin Makatsch klingen immer noch wie eine ideale Lösung. Doch der gute Ansatz hat es trotz der langen Zusammenarbeit leider nie über einen Versuchsstatus hinausgebracht.

Dennoch gelang den Machern mit dem aktuellen Film "Aus dem Dunkel" ein starkes Finale: Tolle Darsteller bis in die Nebenrollen hinein, spannende Geschichte mit einigen interessanten Wendungen und Charakteren, realistische Darstellungsweise. Einziges Manko: Recht schnell ist klar, dass eigentlich nur eine Person als Täter infrage kommen kann. Dennoch ein würdiger Abschied für Makatsch und ihre Ellen Berlinger, die irgendwie mehr verdient hätte als das Aus nach nur fünf Einsätzen. Schade.