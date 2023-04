"TBBT"-Kaley Cuoco: Süße Baby-Fotos kurz nach der Geburt!

Endlich kann Kaley Cuoco die süßen Neuigkeiten verkünden - der "The Big Bang Theory"-Star ist zum ersten Mal Mutter geworden! Die Schauspielerin ließ ihre Fans nun 3 Tage nach der Geburt ihrer kleinen Tochter an ihrem Glück teilhaben und postete private Einblicke in den Kreißsaal. Gemeinsam mit ihrem Baby zeigt sich die 37-Jährige kurz nach der Geburt.