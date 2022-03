"Temptation Island" 2022: Auch ER ist wieder mit dabei!

Am 5. April hat das Warten ein Ende - "Temptation Island" lädt wieder vier abenteuerlustige Paare zu sich auf die Insel der Verführung ein, um ihre Treue zu testen. Aber warte mal, den kennen wir doch? In dem nun veröffentlichten Teaser der neuen Staffel kommt uns einer der Verführer aber mehr als bekannt vor! Doch in dieser Rolle haben ihn die Zuschauer noch nie gesehen!