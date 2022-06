"Temptation Island"-Marc-Robin: Sex ohne Kondom mit Verführerin Laura!

Mit toten Winkeln kennen sich "Temptation Island"-Teilnehmer aus. Schon Salvatore Vassallo und Henrik Stoltenberg setzten alles daran ihre Fremdgeh-Eskapaden vor den Kameras zu vertuschen. Jetzt tritt Kandidat Marc-Robin ihre Fußstapfen. Sein Verhältnis zu Verführerin Laura wurde mit der Zeit immer enger und für die Zuschauer sowie die anderen vergeben Männer immer deutlicher, dass da mehr ist als nur Freundschaft. In der letzten Folge konnte sich der Freund von Michelle nicht mehr zügeln und gab Verführerin Laura eindeutig zu verstehen, dass er bereit ist wirklich alle Hemmungen fallen zu lassen.

„Ich geh jetzt in mein Schlafzimmer, du klopfst, eine Minute. Und komm ohne Mikro...“, flüsterte Marc-Robin Verführerin Laura bei einer Party ins Ohr und ging direkt die Treppen zu seinem Schlafzimmer hoch. Laura tat was ihr befohlen und machte ihrer Rolle als Verführerin alle Ehre, denn wenig später waren bereits wilde Knutschgeräusche von oben zu hören. Zwar spielte sich all das im toten Winkel ab, Laura erzählte wenig später jedoch, was sich genau hinter den Kameras abspielte: