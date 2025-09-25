„The Masked Singer”: Neue Gesichter am Ratepult!
Neue Ratepower bei „The Masked Singer” Staffel 12 – diese beiden Promis übernehmen das Ruder!
Mit wem wird sich Moderator Matthias Opdenhövel dieses Mal das Rampenlicht teilen?
© IMAGO / Panama Pictures
Das Rätselraten um die Stars unter Masken geht in die nächste Runde: Im Herbst 2025 startet „The Masked Singer“ in die mittlerweile zwölfte Staffel – und diesmal ist das Rateteam so prominent und aufregend besetzt wie nie zuvor! Verona Pooth und Chris Tall nehmen gemeinsam am berühmten Jurypult Platz und sorgen schon vor der ersten Show für jede Menge Gesprächsstoff und Vorfreude bei den Fans.
Promi-Power am Ratepult: Verona Pooth und Chris Tall sorgen für frischen Wind
Die Entscheidung, Verona Pooth und Comedy-Star Chris Tall als festes Rateteam zu verpflichten, gilt schon jetzt als echter Coup. Beide sind nicht nur absolute Publikumslieblinge, sondern bringen auch ganz unterschiedliche Qualitäten mit: darunter Humor und Schlagfertigkeit, womit die beiden sicherlich für jede Menge Lacher und spontane Sprüche sorgen werden.
Unterstützung bekommen sie in jeder Folge von einem wechselnden Gast, der für zusätzliche Abwechslung und neue Theorien beim Rätselraten sorgt. Die Aufgabe bleibt dabei die gleiche: Stimmen erkennen, Hinweise entschlüsseln und das große Geheimnis lüften – wer verbirgt sich unter den spektakulären Kostümen?
Comedy trifft Glamour: So ticken die neuen Ratefüchse
Die Chemie zwischen den beiden neuen Rateprofis verspricht beste Unterhaltung. Chris Tall gibt offen zu: „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen.“ Mit seiner lockeren Art bringt er Schwung ins Studio. Verona Pooth schwärmt hingegen von den kunstvollen Kostümen und freut sich riesig auf die Herausforderung: „Mich faszinieren bei ‚The Masked Singer‘ vor allem die Masken – echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten. Und mit Chris wird’s garantiert nie langweilig!“ Die beiden sind sich einig: Die Mischung aus Spaß, Spannung und Rätselraten macht den ganz besonderen Reiz der Show aus.
Altbewährtes trifft auf neue Impulse
Auch wenn das Rateteam neu ist, bleibt das Erfolgsrezept der Show erhalten. Moderator Matthias Opdenhövel führt wie gewohnt charmant durch die Sendung und sorgt dafür, dass die Spannung in jeder der sechs Live-Ausgaben bis zum Schluss erhalten bleibt. Die Zuschauer und Zuschauerinnen dürfen sich auf spektakuläre Auftritte, überraschende Enthüllungen und jede Menge musikalische Highlights freuen. Jede Maske ist ein kleines Kunstwerk für sich – und hinter den fantasievollen Kostümen verstecken sich wieder echte Superstars. Ob Sportikone, Chartstürmerin oder Schauspiellegende: Bei „The Masked Singer“ ist alles möglich, und die Gerüchteküche brodelt schon jetzt.
Sendestart, Streaming und Mitfiebern – so sind die Fans live dabei
Los geht’s am 8. November 2025 auf ProSieben. Wer das Spektakel lieber online verfolgen möchte, kann wie gewohnt kostenlos auf Joyn streamen und live miträtseln – egal ob auf dem Sofa, unterwegs oder beim Mädelsabend. Die Community ist längst fester Bestandteil der Show: In den sozialen Netzwerken wird jede Indizienkette diskutiert, jede Stimme analysiert und jede Enthüllung gefeiert.
Vorfreude auf die große Rätsel-Show
Mit Verona Pooth und Chris Tall im Rateteam bekommt „The Masked Singer“ Staffel 12 einen ganz neuen Anstrich – und verspricht jede Menge Glamour, Witz und Rätselspaß. Die Fans dürfen sich auf eine unterhaltsame Mischung aus Comedy, Emotionen und spektakulären Kostümen freuen. Wer wohl diesmal unter den Masken steckt?