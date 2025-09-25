„The Masked Singer”: Neue Gesichter am Ratepult!

Die Chemie zwischen den beiden neuen Rateprofis verspricht beste Unterhaltung. Chris Tall gibt offen zu: „Es war schon immer ein großer Wunsch von mir, einmal selbst unter einer Maske zu stecken. Wahrscheinlich wäre meine Maske ein Salatblatt gewesen – einfach, um es dem Rate-Team besonders schwer zu machen.“ Mit seiner lockeren Art bringt er Schwung ins Studio. Verona Pooth schwärmt hingegen von den kunstvollen Kostümen und freut sich riesig auf die Herausforderung: „Mich faszinieren bei ‚The Masked Singer‘ vor allem die Masken – echte Kunstwerke! Die Spannung ist riesig, weil es so schwer ist, die Promis zu erraten. Und mit Chris wird’s garantiert nie langweilig!“ Die beiden sind sich einig: Die Mischung aus Spaß, Spannung und Rätselraten macht den ganz besonderen Reiz der Show aus.