„Tut unfassbar weh“: Verona Pooth zeigt üble Verletzungen nach „Schlag den Star“
Nach ihrem harten TV-Duell mit den Ochsenknechts zeigt Verona Pooth die Folgen einer Verletzung und beweist eisernen Kampfgeist.
Autsch! Verona Pooth zeigt die Folgen des „Schlag den Stars”-Duells.
Das Duell bei „Schlag den Star“ versprach Spannung pur: Verona Pooth (57) trat mit ihrem Sohn Diego gegen Natascha und Wilson Ochsenknecht an. Doch während sich die Teams in Spielen voller Geschick, Kraft und Ausdauer gegenüberstanden, zahlte Verona einen hohen Preis. Schon in einer frühen Spielrunde verletzte sie sich schwer am Bein – ein Zwischenfall, der selbst das Publikum zusammenzucken ließ.
Ein Spiel, ein Sturz – und heftige Folgen
Die Verletzung zog sich Verona beim Spiel „Kurbelauto“ zu. Sie verlor das Gleichgewicht, stürzte von dem Gefährt und bekam zusätzlich eine schwere Kugel auf ihr Bein. Noch während der Show wurde sie ärztlich untersucht, doch statt aufzugeben, kämpfte sie weiter. Gemeinsam mit Diego stellte sie sich bis zum Finale tapfer den Ochsenknechts – und verlor am Ende nur knapp.
„Schlag den Star wohl etwas zu wortwörtlich genommen“
Nach der Show gab Verona ihren Fans in ihrer Instagram-Story ein Update. Dabei zeigte sie die deutlichen Spuren des Abends: Ein großflächiges Hämatom überzieht ihren Oberschenkel. „Es ist echt schmerzhaft!“, kommentierte sie. Zudem berichtete sie von einer starken Schwellung und der Sorge, dass bleibende Schäden zurückbleiben könnten. Mit einem Augenzwinkern ergänzte sie: „‚Schlag den Star‘ wohl etwas zu wortwörtlich genommen.“
Adrenalin als Schmerzmittel
Während der Sendung habe sie die Schmerzen erstaunlich gut ausgeblendet. „Was soll ich machen? Ich muss da jetzt durch!“, erklärte Verona auf Instagram. Das Adrenalin habe sie getragen, ein Aufgeben kam für sie nicht infrage. Doch nicht nur ihr Bein sei betroffen: „Mein Rücken sieht nicht besser aus“, fügte sie hinzu.
Humor trotz Schmerzen
Trotz der deutlichen Blessuren zeigt sich Verona kämpferisch. Die 57-Jährige nimmt die Situation mit Humor und beweist einmal mehr, dass sie Rückschläge nicht aus der Bahn werfen. Schon kurz nach der Sendung stand sie wieder vor der Kamera und meisterte ihren Alltag wie gewohnt.
Verona Pooth zeigt, was wahre Stärke bedeutet
Die Fotos von ihren Blutergüssen machen deutlich, wie heftig der Abend tatsächlich war. Doch Verona Pooth macht klar: Stärke zeigt sich nicht darin, nie zu stürzen – sondern im Willen, immer wieder aufzustehen. Damit hat sie nicht nur das Publikum beeindruckt, sondern auch ihre Fans einmal mehr an ihre Seite gezogen.
Instagram / verona.pooth