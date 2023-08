Thomas Gottschalk: Karriere-Aus - Was vom bekannten Showmaster übrig blieb

Selbst Moderatorin Andrea Kiewel wurde ein Opfer seiner Altherren-Witze: "Für den Kindergottesdienst sind wir zu alt, für den 'Fernsehgarten' zu jung", postete Gottschalk auf Instagram über ihre Sendung. Aber es geht noch boshafter!

Helene Fischers Partner Thomas Seitel bezeichnete er bei "Markus Lanz" mal ganz nebenbei als "armen Luftturner". Eine fiese Spitze! Und in einem Interview macht Gottschalk keinen Hehl daraus, was er von Influencern hält und beleidigt sie als: "Diese Reality-Dödel!"

Den größten Bock schoss Thomas Gottschalk allerdings jetzt gegen Michelle Hunziker, die jahrelang seine Co-Moderatorin bei "Wetten, dass..?" war. Als er verkündete, dass er die letzte "Wetten, dass..?"-Sendung am 25. November allein moderieren würde, stellte er klar: "Ich brauche keine junge, blonde Frau an meiner Seite, die mir zeigt, wo’s langgeht." Huch, für wen hält er sich? Wahre Größe misst sich nicht an der eigenen Überheblichkeit.