Thomas Gottschalk: Läster-Attacke! Jetzt teilt er gegen seine Co-Stars aus

Von Altersmilde keine Spur, im Gegenteil: Kurz vor seinem "Wetten, dass..?"-Abgang hat Thommy noch mal ordentlich die Lästerzunge gewetzt und teilt nicht nur hemmungslos gegen einstige Mitstreiter aus, sondern auch ziemlich wahllos gegen eher unbeteiligte Kollegen. Als jüngstes Opfer musste gerade die frisch getrennte Amira Pocher herhalten, der Gottschalk ungefragt Berechnung unterstellt. "Sie wollte gerne Moderatorin werden und Oliver hat geliefert", urteilt er frei von der Leber weg. "Der hat sie relativ schnell bekannt gemacht." Und legt nach: Er, Thommy, sei bei Amira ja "immer etwas skeptisch" gewesen.

Zuvor bekam Kabarettistin Désirée Nick ihr Fett weg: Der Moderator ließ an den Playboy-Nacktfotos der 67-Jährigen kein gutes Haar, ebenso wenig wie am Gesamtkonzept Florian Silbereisen, den er mal eben als "größten Irrtum in der Fernsehgeschichte" abkanzelte.

Auch Show-Titan Dieter Bohlen ist nicht gefeit vor Thommys Giftspritzen: "Ich habe nie einen Menschen getroffen, der mit solchen Scheuklappen durch seine Fernsehexistenz geht", polterte er munter im Gespräch mit der Zeit. "Er lässt auch nicht zu, dass ein Gag von jemand anderem als von ihm selbst kommt."

Nachdem er sich einmal in Rage geredet hat, teilt er sogar gnadenlos gegen einst enge Freundinnen aus. Besonders gern nimmt er offenbar Heidi Klum in die Schusslinie. Erst zog er über die Karrierepläne ihrer Tochter her ("Leni, ist bestimmt nicht als Model geboren, aber die versucht krampfhaft, das Kind da unterzubringen. Mein Gott"), um sich danach die Modelmama persönlich vorzuknöpfen. "Ich habe bei Heidi Klum sowieso verschissen", prahlt er selbstgefällig im Podcast "Die Supernasen", den er gemeinsam mit Mike Krüger bestückt. "Ich habe sie ja entdeckt, aber das ist sowieso vergessen. Sie ist immer noch angepisst, weil ich mal bei ihrem Topmodel-Finale eingeladen war und gesagt habe, ich komme mir vor wie auf einem Kindergeburtstag."