Thomas Gottschalk: Sie ist die neue Frau an seiner Seite!

Vor wenigen Tagen kündigte Thomas Gottschalk sein endgültiges "Wetten, dass...?"-Aus an: Am 25. November wird die Kult-Show das letzte Mal über die TV-Bildschirme flimmern. "Ja, es ist richtig, es wird mein letztes 'Wetten, dass…?' sein. Die Zeit der großen Live-Unterhaltung am Samstagabend ist einfach rum. Es ist jedoch nicht mein Abschied vom Fernsehen"., erklärte der Moderator kürzlich gegenüber "Bild".

Doch die letzte Sendung wird noch einige Neuerungen beinhalten: So wird seine treue Moderations-Kollegin Michelle Hunziker in der Abschiedsshow nicht an Thomas' Seite stehen. Doch dafür braucht der Moderator bei einer anderen Samstagabend-Show, die er in diesem Jahr moderieren wird, doch weibliche Unterstützung!