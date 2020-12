Thomas Gottschalk: Versöhnung mit seiner Thea zu Weihnachten!

Ist das der Grund, warum die gebürtige Fränkin eine Wohnung für sich im Münchner Stadtteil Lehel einrichten will? Nur vier Stunden Zugfahrt von Baden-Baden entfernt, dem aktuellen Wohnort ihres Mannes? Der Kinder wegen kann es nicht sein. Roman (38) lebt mit seiner Familie in San Diego, Tristan (31) mit Frau und Kind in Berlin.

Und auch Thomas scheint sich einfach nicht von seiner Noch-Ehefrau trennen zu können. Von einer Scheidung will der Entertainer weiterhin nichts wissen, sagt selbst: „Ich kann nicht gut loslassen.“ Das zeigt er mit dieser liebevollen Geste: Das Anwesen in Malibu, das Thea nach dem verheerendem Brand 2018 bezog, hatte Thomas bezahlt – und auf ihren Namen überschrieben.

Wird es also eine Versöhnung zu Weihnachten geben? Bereits im vergangenen Jahr hatte das Ehepaar gemeinsam mit seinen Kindern das Fest der Liebe gefeiert. Gut möglich, dass die Familie auch 2020 ähnliche Pläne hat.

Thea sorgte zumindest vor: Sie lud Thomas und Karina (58) dazu ein, in ihrem Gästehaus Unterschlupf zu finden. Auch wenn am Ende nur Thomas wegen der Corona-Bestimmungen (er hat eine Aufenthaltserlaubnis) in die USA einreisen darf …

Schock-Diagnose für Thomas Gottschalk! Die ganze Geschichte gibt es im VIDEO: