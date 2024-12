Thorsten Legat: So sieht er mit Haaren aus

Auch nach dem Ende seiner Profi-Karriere blieb Legat dem Fußball verbunden und versuchte sich als Trainer in der Landesliga. Doch was ihn besonders ins Rampenlicht rückte, waren seine Auftritte in Reality-TV-Shows. Vor allem seine Teilnahme am „Dschungelcamp“ 2016 brachte ihm eine breite Bekanntheit. Als dritter Platz unter bekannten Persönlichkeiten wie Brigitte Nielsen, gewann er viele Fans und legte damit den Grundstein für seine TV-Karriere, die ihn auch in Shows wie „Hell’s Kitchen“ und „ProSieben Promiboxen“ brachte.