Tim Mälzer: "Habe mich den ganzen Tag beschimpfen lassen"

Für seinen Karrierestart arbeitete der 52-Jährige im Nobel-Hotel das „Ritz“. Stammgast dort: Das britische Königshaus. Bei einem Restaurant-Besuch der Queen wurde auch Tim Mälzer damals die Ehre zugetragen, für die Königliche Hoheit in der Küche zu stehen. „Ich glaube, es war ganz klassisch `Wellington´, also Rinderfilet, angebraten, Pilze und Blätterteig drumherum. Aber ich war ja nur der Kartoffelkoch. Also ich habe den ganzen Tag nur Kartoffeln gekocht und habe mich beschimpfen lassen“, gibt der Koch ganz locker in der Pro7-Show "Late Night Berlin" zu. Vor allem Beleidigungen musste er in seiner Ausbildungszeit eine Menge einstecken.

Härter als seine Zeit im "Ritz-Hotel" war das Restaurant "Wong". Dort hat er sich von seinem alten Chefkoch einiges anhören müssen: „Das Restaurant, das war physisch für mich härter, weil ich der einzig Deutsche war. Und mein Nickname war `The Retard´ (Deutsch: der Zurückgebliebene). Ich dachte damals, das ist was Nettes. Und immer wenn der Küchenchef rief: `Where is the fucking retard?´ (Deutsch: Wo ist der verfluchte Zurückgebliebene?) dann war ich immer ganz begeistert: `Here chef! Here chef! Here!´ (Deutsch: Hier Chef! Hier Chef! Hier!) Und habe damals noch nicht so gut Englisch gesprochen.“ Vielleicht hat er sich in der Vergangenheit die ein oder andere Art von seinem Küchenchef abgeguckt. Denn heute ist TV-Koch Tim Mälzer einer der schlagfertigsten seiner Art.