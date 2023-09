Tom Kaulitz: "Der verliert die Kontrolle!" Alarmierende Szenen im Hundeladen

"Ich war im Hundeladen und habe neue Leckerchen, ein Gummispielzeug und Bett für unsere Hunde besorgt. Ich stehe an der Kasse und gucke an mir runter und denk so: 'Alter, wie stehst du hier eigentlich gerade im Laden?' Ich hatte Birkenstocks an mit hohen Socken und dann meine kurze 'Bayern München'-Trainingshose und ein schwarzes T-Shirt", erzählt er in der neuen Folge ihres Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood". Für seinen modebewussten Zwillingsbruder Bill unvorstellbar. "Das ist schon krass. Stell dir mal vor, da macht jemand ein Foto, wenn du so rumläufst. Ich hätte mich geschämt und mich von dir distanziert."

Doch Tom interessiert überhaupt nicht, was die anderen von ihm denken könnten. "Ich dachte kurz: Steuerst du schon wieder auf ein Burnout zu? Mir ist das schon so egal", so der Musiker. Auch Bill ist besorgt. "Man sieht dann schon so aus, dass man denkt: Bei dem stimmt was nicht. Der verliert die Kontrolle über sein Leben. Als nächstes fängt man dann an, die Pizzakartons mal stehen zulassen, nicht aufzuräumen zu Hause." Doch glücklicherweise hat Tom ja noch seine Heidi an der Seite, die sicherlich ein wachsames Auge auf ihren Gatten hat.