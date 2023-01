Tom Kaulitz: "Du bist richtig hohl"! Jetzt schießt er gegen Bruder Bill Kaulitz

In ihrem Podcast "Kaulitz Hills - Senf aus Hollywood" kam schon die ein oder andere Wahrheit über die beiden "Tokio Hotel"-Brüder ans Licht. Die Zwei sind dafür bekannt kein Blatt vor den Mund zu nehmen, was lustige Anekdoten aus ihrem Leben angeht. So auch jetzt, als sie von einem Fondue-Dinner erzählten, wobei Bill ein kleines Malheur passiert ist, das bei seinem Bruder Tom nur für Kopfschütteln und Lacher sorgte.

Als die beiden berichteten, wie lecker das Käsefondue war, das sie aßen, kam auch zu Sprache, was sie am liebsten in die käsige Masse eintunkten. Neben Brokkoli, Äpfeln und Brot hatte Bill da nämlich eine ganz besondere Vorliebe, wie Bruder Tom scherzhaft erzählt: "Du hast gesagt, 'oh mein Liebling ist hier der helle Brokkoli'". Wie Bill danach klarstellt, war mit "hellem Brokkoli" Blumenkohl gemeint und Tom fährt lachend fort: