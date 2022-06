Tom Kaulitz: Jetzt reibt ihm seine Ex-Frau ihr Glück unter die Nase

Das Paar lebt genau wie Heidi Klum und Tom Kaulitz in Los Angeles. In der gleichen Stadt, in der Tom auch mit Ria zusammenwohnte und ihr damals Berichten zufolge ihr Studium an der UCLA finanzierte. Der Grund für ihre Scheidung waren damals angeblich "unüberbrückbarer Differenzen".

Schön, dass beide nun anscheinend den richtigen Deckel gefunden haben.

Oder passt es zwischen Heidi und Tom doch nicht so gut, wie gedacht? Mehr zu ihren Differenzen was die Baby-Planung angeht, erfährst du im Video: