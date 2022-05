Fynn Kliemann: Die ganze Wahrheit über seine Freundin Franzi

So oder so gibt Franzi in den sozialen Netzwerken immer wieder Einblicke in die Hof- und Gartenarbeit in ihrer Heimat. Und wo ist dieser Ort? Gemeinsam mit ihrem Hund leben Fynn Kliemann und seine Freundin auf dem populären Bauernhof namens „Kliemannsland“ im niedersächsischen Elsdorf inmitten der blühenden Nordheide. Kinder hat das unverheiratete Paar bislang noch keine.