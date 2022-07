Vanessa Mai & Andrea Berg: Heftige Vorwürfe! Ist alles nur eine große Lüge?

Ist alles nur ein kluger PR-Schachzug?

Seit Jahren kursieren hartnäckige Gerüchte aus der Musik-Branche, die sich fast anhörten wie eine Familien-Fehde: Die beiden Sängerinnen würden sich nicht das Schwarze unter den Fingernägeln gönnen. Auslöser des Zerwürfnisses: Vanessas Ehemann und Manager Andreas Ferber. Der 38-Jährige ist nicht nur der Stief-Schwiegersohn von Andrea, sondern kümmerte sich früher auch um ihre Karriere, bis es 2018 zum großen Knall kam. Hinter den Kulissen der ZDF-Show "Willkommen bei Carmen Nebel" sei die Situation völlig eskaliert, heißt es: Andrea sei verärgert gewesen, weil Andreas sich mal wieder mehr um seine ebenfalls auftretende Ehefrau kümmerte als um sie. Fakt ist: Kurz darauf wurde die Zusammenarbeit zwischen Andrea und Andreas beendet. Und beide Frauen hörten nie auf, weiter fleißig Öl ins Feuer zu gießen. Bis jetzt, wo sie auf einmal wieder gemeinsam in einem Studio stehen und für Fotos posieren.

Doch nicht nur die Fans dürften sich fragen: Ist diese Versöhnung wirklich echt? Oder vielleicht doch nur ein kluger PR-Schachzug, um die stotternden Karrieren wieder anzukurbeln? Mit den salbungsvollen Worten "Einander die Hand reichen und gemeinsam stärker sein. Das Licht teilen, um es größer zu machen. Zusammenstehen" kündigte das Duo die Single an. Denn gerade Vanessa hatte mit der alten Schlager-Welt von früher nicht mehr viel am Hut, versuchte sich erst mit heißen Latino-Rhythmen, später als Fitness-Influencerin und Werbe-Gesicht. Und Andrea Berg wurde durch die Corona-Pandemie heftig getroffen, zu den gestrichenen Konzerten stolperte das "Sonnenhof"-Hotel ihres Mannes in der Krise. Man ahnt: Diese Versöhnung kommt ein bisschen aus Verzweiflung …

