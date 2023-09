Verena Kerth: Nach Trennung - Jetzt schießt sie gegen Oli & Amira Pocher

Nachdem sich Amira Pocher in ihrem Podcast bereits über die Schlagzeilen über Verena Kerth und Marc Terenzi ausgelassen hat, konnte sich die 45-Jährige ihre Kommentare zum Ehe-Aus der beiden wohl nun nicht verkneifen: In ihrer Instagram-Story sagt Verena klar und deutlich, was sie von Oli und Amira hält: "Also irgendwie kann ich es mir jetzt gar nicht verkneifen. Es gab ja mindestens 50 Google-Alerts, wie Familie Pocher ihre Meinung über uns kundgetan hat", fängt die Ex von Oliver Kahn an und sagt weiter: Karma..., beginnt Verena Kerth und lässt ihren Verlobten Marc Terenzi den Satz dann zu Ende bringen: "...is a bitch." Oh je, da sind zwei wohl ziemlich schadenfroh...