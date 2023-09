"Das Sommerhaus der Stars"-Claudia Obert: Dschungelcamp-Enthüllung nach dem Sommerhaus

Claudia Obert ist bereits ein alter Hase, was Trash-TV angeht. Nicht nur tingelte sie bereits durch diverse Formate, sie hat auch gelernt, sich gekonnt in den Vordergrund zu stellen. Mit ihrer direkten Art polarisierte sie zuletzt im "Sommerhaus der Stars", als sie Mitstreiterin Ricarda Raatz als "fett" bezeichnete und damit für einen Aufschrei bei den Zuschauern sorgte. Wird sie nun auch schon bald den australischen Dschungel unsicher machen? Jetzt sprach sie offen über eine Teilnahme am Dschungelcamp.