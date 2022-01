Verona Pooth: Ehe-Aus! Ihre Liebe steht auf der Kippe!

Der Schock nach dem Einbruch in ihr Zuhause sitzt tief, noch tiefer aber könnte der Riss sein, der sich durch die dramatischen Ereignisse zwischen Verona und ihrem Ehemann auftut. Jedenfalls werden die Pooths diesen Heiligabend wohl nie vergessen: Während die Pooths bei Franjos Eltern feierten, drangen Diebe in ihre Villa in Meerbusch ein. Als die Familie gegen 23 Uhr von ihrem Weihnachtsbesuch zurückkehrte, wurde sie von einem Bild der Verwüstung begrüßt. Die Einbrecher waren da schon weg – mitsamt ihrer Beute im Wert von, so heißt es, mehreren Hunderttausend Euro. "Mein kompletter Hochzeitsschmuck von Cartier ist weg", berichtet Verona verzweifelt. Auch Erbstücke seien entwendet worden – darunter Juwelen ihrer geliebten verstorbenen Mama. Außerdem zahlreiche Luxustaschen, Bargeld und teure Designerkleidung.

Offenbar wussten die Kriminellen ganz genau, was im Hause Pooth zu holen war – nicht zuletzt dank Veronas unermüdlicher Instagram-Präsenz, die ihrem Ehemann schon lange ein Dorn im Auge ist. Die Werbe-Queen ist geradezu berüchtigt dafür, ihr Hab und Gut öffentlich zur Schau zu stellen. Es vergeht kaum eine Woche, ohne dass sie funkelnde Diamanten oder eine neue Designer-Handtasche in die Kamera hält.

Dass Verona ihr Heim und ihre Instagram-Beiträge gern mit Luxus-Labels schmückt, ist ohnehin kein Geheimnis, schließlich drehte die Familie sogar eine eigene TV-Show in ihren vier Wänden, die Einbrecher konnten sich also vorab in aller Ruhe ein ziemlich genaues Bild davon machen, was in der Villa so alles zu holen war.