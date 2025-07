"Villa der Versuchung": Cola-süchtig, nackt und asozial – Folge 3 wird zu Trash-Gold

Ex-Richter Ronald Schill gönnt sich die Luxussuite – und steht am nächsten Morgen splitterfasernackt vor der Kamera. Sein blasses Hinterteil und sein Gemächt werden zwar brav verpixelt, aber das Fantasie-Karussell läuft bereits. Danke für nichts, Ronald! Schön für ihn, weniger schön fürs Publikum, will man sagen. Kein Wunder also, dass Kevin Schäfer, Jimi Blue Ochsenknecht und Raúl Richter Schill am liebsten aus der Villa schmeißen würden – inklusive Bademantel-Zwangsauflage, bitte.