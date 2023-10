Walentina Doronina: Eindeutige Nachrichten! Aus der Nummer kommt sie nicht mehr raus

Auf dem Instagram-Kanal der "Sommerhaus"-Schönheit häufen sich mittlerweile die Kommentare ihrer empörten Fans. Viele haben keine Lust mehr darauf, sie im TV zu sehen und finden, dass Walentina an ihrem Verhalten arbeiten sollte:

"So wie sie ihren Freund runtergemacht hat, so hat sie auch die anderen psychisch angegriffen. Ich weiß nicht, was daran lustig sein soll, Menschen so anzugreifen und fertigzumachen."

"Kein Respekt vor dem Alter, nur am Beleidigen... der Ton macht die Musik. Und bei Can kann man nur hoffen, dass er aus dem Traum erwacht. Er war in der Sendung mehrmals dran, zu erkennen, wen er da an der Seite hat... aber leider eingeknickt."

"Ich bin der Meinung, dass dein Verhalten diesmal zu drüber war und du übers Ziel hinausgeschossen bist. Du wurdest gebucht um zu provozieren, aber du hast psychische Gewalt angewendet und deswegen bist du raus!!! Wird jetzt schwierig, dass dich auf so einer Basis nochmal ein anderes Format dabei haben will. Innerlich bist du eine traurige Seele."

Worte, die Walentina und ihr Verlobter Can Kaplan sicherlich nicht gerne lesen dürften. Es ist nicht das erste Mal, dass die beiden im Netz kritisiert werden. Schon nach der Ausstrahlung der ersten "Sommerhaus der Stars"-Folge hagelte es Kritik von den Zuschauern...