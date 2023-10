Walentina Doronina & Can Kaplan: Jetzt drohen sie ihren Fans mit dem Anwalt!

In seiner Instagram-Story poltert Can: "Walentina und ich werden jeden strafrechtlich verfolgen, der behauptet, wir hätten psychische Gewalt angewendet! (...) Das ist übrigens üble Nachrede! Dem werde ich auch nachgehen, wenn mir so etwas unterstellt wird, weil ich habe in keiner Art und Weise psychische Gewalt angewendet."

Auch Walentina kann sich dem nur anschließen. "Löscht lieber schnell eure Kommentare. Jeder wird strafrechtlich für solche Behauptungen belangt. Und glaubt mir... mir egal, ob das 100 Leute sind oder 2000. Ich habe Zeit", schreibt sie und versieht ihre Nachricht mit einem lächelnden Smiley.

Die Kritik an ihrem Verhalten können Can und Walentina nicht verstehen. "Walentina war in den ersten Tagen unglaublich ruhig im Sommerhaus", erinnert der 26-Jährige sich zurück. Er habe damit angefangen, jemandem seine Meinung zu geigen und wurde daraufhin als "Rotzlöffel" bezeichnet. "Und wenn mich dann Walentina in Schutz nimmt und Fakten auf den Tisch legt, dann ist sie plötzlich die Böse."

Auweia... Hier ist das letzte Wort mit Sicherheit noch nicht gesprochen!